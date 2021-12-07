Онлайн экзамен ПДД РФ по билетам ГИБДД

Экзаменационные билеты ПДД РФ соответствуют экзамену в ГИБДД ПДДШКА Чтобы начать решать билеты ПДД РФ, необходимо выбрать билет и нажать кнопку "Начать экзамен". По окончанию решения каждого билета вы сможете увидеть правильные и не правильные ответы на вопросы экзамена ГИБДД.

0% 0 Билет № 1 1 / 20 1 2 3 Под вынужденной остановкой понимается прекращение движения ТС из-за его технической неисправности, опасности, создаваемой перевозимым грузом, внезапным ухудшением состояния водителя (или пассажира), а также появлением препятствия на дороге (п. 1.2). Остановка, связанная с необходимостью выполнения требования уступить дорогу, не рассматривается как вынужденная. 2 / 20 1 2 3 Знаки 1.11.2 «Опасный поворот» и 1.34.2 «Направление поворота» указывают направление движения на закруглениях дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Эти знаки не ограничивают возможность съезда с дороги, в данном случае — на примыкающую справа грунтовую дорогу. 3 / 20 1 2 3 Знак 3.28 «Стоянка запрещена» остановку не запрещает, поэтому Вы можете остановиться в указанном месте. 4 / 20 1 2 3 4 Все указанные знаки запрещают движение водителям мопедов. Знак 5.14 (знак Б) «Полоса для маршрутных транспортных средств» используется для обозначения полосы, предназначенной для движения только маршрутных ТС, велосипедистов, школьных автобусов и ТС, используемых в качестве легкового такси. Знаки 4.4.1 (знак А) «Велосипедная дорожка», 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением» (знак В) и 4.5.4 «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» (знак Г) движение мопедов также не предусматривают (п. 1.2 «Велосипедная дорожка»). 5 / 20 1 2 3 Разметка 1.13 (в виде линии из треугольников) наносится поперек полосы движения и указывает место, где Вы должны при необходимости остановиться, выполняя требование знака 2.4 «Уступите дорогу» и предоставляя преимущество ТС, движущимся по пересекаемой дороге. 6 / 20 1 2 3 Для информирования водителей о предстоящей смене зеленого сигнала светофора на желтый Правилами предусмотрена возможность мигания зеленого сигнала. Этот сигнал разрешает движение ТС (п. 6.2). Длительность мигания при этом должна составлять 3 сек. 7 / 20 1 2 3 4 Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой (п. 8.1). 8 / 20 1 2 3 Стрелы разметки 1.18 указывают, что на данном перекрестке поворот направо может осуществляться не только с правой, но и с левой полосы. Следовательно, Вы можете выполнить поворот либо заранее перестроившись на крайнюю правую полосу (занять крайнее правое положение) (п. 8.5), либо продолжив движение по левой полосе. 9 / 20 1 2 3 Выполняя разворот на этом перекрестке, Вам придется использовать для движения участок проезжей части, имеющий двустороннее движение. Поэтому, въезжая на перекресток, Вы можете продолжить движение только по правой стороне этого участка проезжей части (п. 1.4). Следовательно, в данном случае Вам разрешено двигаться по траектории А. 10 / 20 1 2 3 Знак 4.6 «Ограничение минимальной скорости» и табличка 8.14 «Полоса движения» предписывают двигаться по левой полосе со скоростью не менее 50 км/ч. Однако при этом на дороге вне населенного пункта, не относящейся к автомагистрали, Вы не имеете права на легковом автомобиле развивать скорость более 90 км/ч (п. 10.3). 11 / 20 1 2 3 Вне населенных пунктов водители ТС должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части (п. 9.4). Однако можно последовательно опередить несколько ТС, следующих друг за другом на незначительной дистанции. 12 / 20 1 2 3 Остановившись за пешеходным переходом в 5 м от края пересекаемой проезжей части и обеспечив при этом расстояние в 3 м до сплошной линии разметки, водитель не нарушит правила стоянки (пп. 12.4 и 12.5). 13 / 20 1 2 3 4 При повороте направо по разрешающему сигналу светофора Вы должны уступить дорогу как велосипедисту, так и пешеходам (п. 13.1). 14 / 20 1 2 3 4 В данной ситуации Вы должны уступить дорогу обоим трамваям, так как на перекрестках равнозначных дорог трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми ТС независимо от направления его движения (п. 13.11). 15 / 20 1 2 3 Проезжая данный перекресток неравнозначных дорог по направлению главной дороги (знаки 2.1 «Главная дорога» и 8.13 «Направление главной дороги»), Вы никому не должны уступать дорогу, поскольку пользуетесь преимуществом как перед находящимся на главной дороге автобусом, для которого Вы являетесь «помехой справа» (пп. 13.10 и 13.11), так и перед легковым автомобилем, движущимся по второстепенной дороге (п. 13.9). 16 / 20 1 2 3 4 Знак 5.21 «Жилая зона» обозначает въезд на территорию, где скорость не должна превышать 20 км/ч (п. 10.2). 17 / 20 1 2 3 Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления ТС категории «A» или подкатегории «A1» в течение двух и более лет (п. 22.21). 18 / 20 1 2 3 4 Из всех перечисленных неисправностей только неработающий стеклоподъемник не является причиной запрещения эксплуатации ТС. Остальные неисправности включены в Перечень (п. 7.4), поэтому при их наличии эксплуатация ТС запрещена. 19 / 20 1 2 3 При съезде автомобиля правыми колесами на неукрепленную и влажную обочину возникает опасность заноса из-за разницы сцепления правых и левых колес с дорогой. При этом целесообразно, не меняя скорости, т.е. не прибегая к торможению, плавным поворотом рулевого колеса вернуть автомобиль на проезжую часть. Торможение в данной ситуации может вызвать занос автомобиля. 20 / 20 1 2 3 Под временем реакции водителя понимается время с момента обнаружения опасности до начала принятия мер по избежанию опасности. В зависимости от состояния водителя и его опыта, а также сложности обстановки, в которой он находится, это время обычно составляет от 0,4 до 1,6 секунды. Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 2 1 2 3 При наличии разделительной полосы дорога имеет две проезжие части, каждая из которых разделена разметкой на две полосы (п. 1.2). 1 2 3 Знак 2.7 «Преимущество перед встречным движением» дает Вам право первым въехать на узкий мост, поскольку водитель встречного автомобиля в этой ситуации должен уступить дорогу тем, кто находится не только на мосту, но и на противоположном подъезде к нему. 1 2 3 4 Знак 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» запрещает только стоянку. Следовательно, остановиться в этом месте, в том числе и для посадки пассажиров, Вы можете в любой день месяца. 1 2 3 Знак 5.33 «Пешеходная зона» обозначает место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение только пешеходов, а также велосипедистов в случаях, установленных в п. 24.2 – 24.4 Правил (Приложение 1). Таким образом, запрещено движение всех механических ТС. 1 2 3 В случае если реверсивные светофоры выключены, въезд на полосу, обозначенную с двух сторон разметкой 1.9 (Приложение 2), запрещен (п. 6.7). 1 2 3 Дополнительная секция с включенным сигналом в виде зеленой стрелки, знак 5.15.1 «Направления движения по полосам» и разметка 1.18 разрешают Вам с правой полосы только поворот налево. Движение прямо запрещает красный сигнал светофора, а разворот запрещен, так как Правила предписывают производить разворот только с крайней левой полосы (п. 8.5). Поворот направо запрещен при любом сигнал 1 2 3 Для выполнения требования знака 2.4 «Уступите дорогу» водитель легкового автомобиля должен снизить скорость и остановиться, чтобы уступить дорогу мотоциклу. Об этом водитель автомобиля информирует Вас поднятой вверх рукой (п. 8.1). 1 2 3 При перестроении с левой полосы на правую водитель должен уступить дорогу легковому автомобилю, движущемуся по правой полосе, как при его движении прямо, так и в случае одновременного перестроения (п. 8.4). 1 2 3 Разворот запрещен непосредственно на самих железнодорожных переездах (п. 8.11). Перед переездом разворот разрешен. 1 2 3 Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается только при перестроении (п. 9.7). 1 2 3 Водитель мотоцикла и Вы приближаетесь к нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог, на котором обгон запрещен (п.11.4). Кроме того, справа находится легковой автомобиль, которому водитель мотоцикла и Вы должны уступить дорогу (п.13.11). 1 2 3 Вам разрешается остановиться в указанном месте только в том случае, если автомобиль будет находиться не

ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, т.е. расстояние от остановившегося автомобиля как спереди, так и сзади него до соответствующего края пересекаемой проезжей части будет составлять не менее 5 м (п. 12.4). 1 2 3 Перекресток, на который Вы въезжаете, — регулируемый, поэтому очередность движения на нем определяется не знаками приоритета, а сигналами светофора (пп. 6.15 и 13.3). Поворачивая налево, Вы должны уступить дорогу автобусу, движущемуся со встречного направления прямо (п. 13.4), а завершая поворот, — и пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую Вы поворачиваете (п. 13.1). 1 2 3 Находящийся слева грузовой автомобиль должен уступить Вам дорогу (п. 13.11), поэтому данный перекресток равнозначных дорог Вы проедете первым независимо от направления своего движения. 1 2 Вы находитесь на автомагистрали, о чем свидетельствует знак 5.1 «Автомагистраль», а мотоцикл въезжает на нее по полосе разгона. Автомагистраль является главной дорогой по отношению к примыкающим (пп. 13.9 и 1.2, термин «Главная дорога»). В данной ситуации водитель мотоцикла должен уступить Вам дорогу (8.10). 1 2 3 Водитель грузового автомобиля остановился перед железнодорожным переездом, а объезд стоящих перед переездом ТС с выездом на полосу встречного движения запрещен (п. 15.3). 1 2 3 4 Буксировка на гибкой сцепке запрещена только в гололедицу (п. 20.4) из-за высокой вероятности заноса при торможении или трогании с места. 1 2 3 4 Для мототранспортных средств, относящихся к ТС категорий L (в соответствии с приложением No 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»), остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа), при которой запрещается эксплуатация ТС, составляет не более 0,8 мм (Перечень, п. 5.1). 1 2 3 При прохождении поворота на ТС действует центробежная сила, которая возрастает с увеличением скорости и стремится сместить ТС к внешней стороне закругления дороги. Занос или снос ТС может возникнуть при проезде поворота из-за большой скорости движения, торможения или низкого коэффициента сцепления. Антиблокировочная тормозная система, предназначенная для предотвращения блокировки колес ТС, может снизить вероятность возникновения заноса или сноса при торможении, но не может исключить возможность их возникновения. 1 2 3 Сердечно-легочная реанимация проводится только при отсутствии у пострадавшего признаков жизни: сознания, дыхания и кровообращения (Перечень мероприятий, п. 5). Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 3 1 2 3 О том, что Вы выезжаете со второстепенной дороги на главную могут информировать знаки 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено», установленные непосредственно перед выездом на нее. Кроме того, второстепенной является грунтовая дорога по отношению к дороге с твердым покрытием (п. 1.2). Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка дороги с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой. Такие участки на грунтовых дорогах устраивают для того, что-

бы грязь с них не выносилась на главную дорогу. 1 2 3 Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» применяется при ограниченной видимости пересекаемой дороги и поэтому независимо от наличия на ней ТС требует обязательной остановки. В данном случае Вы должны остановиться перед краем пересекаемой проезжей части (место В). При наличии разметки 1.12 (стоптлиния) останавливаться следует перед такой линией. 1 2 3 Табличка 8.16 «Влажное покрытие» информирует о том, что запрещение движения со скоростью более 40 км/ч, вводимое знаком 3.24 «Ограничение максимальной скорости», действует только в период времени, когда покрытие проезжей части влажное (например, во время дождя или сразу после его окончания). 1 2 3 4 В начале дороги с односторонним движением устанавливается знак Б (5.5 «Дорога с односторонним движением»). Знак А (5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств») обозначает полосу для маршрутных ТС, знак В (6.14.2 «Номер маршрута») указывает номер и направление маршрута на перекрестке, а знак Г (6.15.1 «Направление движения для грузовых автомобилей») — рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей. 1 2 3 Разметка 1.17 (в виде желтой зигзагообразной линии) применяется для обозначения мест остановок маршрутных ТС и стоянок такси. В данной ситуации Вы можете остановиться для посадки или высадки пассажиров в обозначенной разметкой 1.17 зоне, если не создадите помех движению маршрутных автобусов или троллейбусов (п.12.4). 1 2 3 Водитель автомобиля с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом имеет преимущество перед другими участниками движения (п. 3.1). Значит, Вы должны уступить ему дорогу и только после этого можете повернуть направо, уступая дорогу также и пешеходам (пп. 3.2 и 13.1). 1 2 3 Водитель не должен подавать сигнал указателями поворота только в том случае, если этот сигнал может ввести в заблуждение других участников движения. В остальных случаях он обязан информировать о своих намерениях включением сигнала даже при отсутствии на дороге других участников движения (п. 8.2). 1 2 3 Поворачивая направо, Вы не должны оказаться на стороне встречного движения, поэтому поворот разрешено выполнить по траектории А (п. 8.6). 1 2 3 На перекрестке Вы можете совершить разворот только из крайнего левого положения (п. 8.5). 1 2 3 Вне населенного пункта запрещается занимать левые полосы при свободных правых (п. 9.4). В данной ситуации Вы можете двигаться только по правой полосе независимо от скорости движения. 1 2 3 Водитель может начать обгон, если не создаст помех не только встречным, но и обгоняющим его ТС (пп. 11.1 и 11.2). 1 2 3 4 В данной ситуации нарушил правила стоянки только водитель легкового автомобиля, так как использовал для стоянки тротуар (п. 12.2). Стоянка на расстоянии менее 3 м до линии разметки 1.11 не запрещается (п.12.4). 1 2 3 Вы приближаетесь к регулируемому перекрестку и можете проехать его без остановки, поскольку включен зеленый сигнал светофора (п. 6.15). Выполнять требование знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» Вы должны только в том случае, если светофор будет выключен или переведен в режим желтого мигающего сигнала (п. 13.3). 1 2 3 На данном перекрестке Вы не должны уступать дорогу мотоциклу, находящемуся справа (п. 13.11), поскольку, поворачивая направо, не пересекаете путь его движения. Перед легковым автомобилем, поворачивающим налево, Вы имеете преимущество (п.13.12). 1 2 3 4 Двигаясь на данном перекрестке по направлению главной дороги (знаки 2.1 «Главная дорога» и 8.13 «Направление главной дороги»), для определения очередности проезда с трамваем А и легковым автомобилем Вы должны руководствоваться правилами проезда перекрестков равнозначных дорог (п. 13.10). В соответствии с ними преимущество имеет трамвай А (п. 13.11). По этим же правилам легковой автомобиль,

находящийся от Вас слева, обязан уступить дорогу. Также уступает Вам дорогу и трамвай Б, движущийся по второстепенной дороге (п. 13.9). 1 2 3 Оба водителя нарушили правила остановки, так как на автомагистралях остановка разрешена только на специальных площадках для стоянки, обозначенных знаками 6.4 «Парковка (парковочное место)» или 7.11 «Место отдыха» (п.16.1). 1 2 3 4 При обучении вождению автомобиля на дорогах обучаемый должен отвечать всем перечисленным требованиям (пп. 21.2 и 21.4). Первоначальное обучение вождению должно проводиться на закрытых площадках или автодромах (п. 21.1). 1 2 3 Мотоциклы могут эксплуатироваться без огнетушителя, а легковым и грузовым автомобилям, автобусам и колесным тракторам при отсутствии огнетушителя эксплуатация запрещается (Перечень, п. 7.7). 1 2 3 4 Занос переднеприводного автомобиля может возникнуть при торможении на повороте изтза «набегания» задних колес на передние. В этом случае целесообразно слегка увеличить подачу топлива (не вызывая пробуксовки передних колес) и дальнейшим поворотом рулевого колеса скорректировать направление движения автомобиля. Следует помнить, что на заднеприводном автомобиле увеличение скорости может только усилить возникший занос. 1 2 3 Быстрота приезда скорой медицинской помощи во многом зависит от четкости описания местонахождения ДТП. От указанного числа пострадавших зависит количество автомобилей скорой медицинской помощи, которые требуются на месте ДТП. Сведения о наличии или отсутствии у пострадавших сознания, дыхания, кровообращения, а также сильного кровотечения, переломов и других травм необходимы диспетчеру для определения специализации бригады скорой медицинской помощи. Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 4 1 2 3 Проезжая часть разделена сплошной линией разметки на две полосы, каждая из которых имеет ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. При этом мотоциклам, с учетом их габаритов, не запрещено двигаться по полосе в два ряда (пп. 1.2 и 9.1). 1 2 3 Знак 1.12.2 «Опасные повороты» предупреждает Вас о том, что через 150–300 м начнется участок дороги с несколькими следующими друг за другом опасными поворотами, первый из которых — налево. Табличка 8. 2.1 «Зона действия» уточняет, что общая протяженность этого участка — 500 м. 1 2 3 Действие знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» распространяется на полосу, над которой он расположен, поскольку совместно со знаком применена табличка 8.14 «Полоса движения» (знак А). 1 2 3 В населенном пункте Вы можете использовать наиболее удобную полосу движения (п. 9.4). Однако на знаке 5.15.3 «Начало полосы», обозначающем начало дополнительной полосы на подъеме, нанесено изображение знака 4.6 «Ограничение минимальной скорости». Следовательно, по левой полосе можно продолжить движение со скоростью не менее 60 км/ч. Поскольку при буксировке неисправного автомобиля скорость не должна превышать 50 км/ч (п. 10.4), Вы должны перестроиться на правую полосу. 1 2 3 Разметка 1.21 в виде надписи «СТОП» на проезжей части предупреждает о приближении к линии поперечной разметки 1.12 (стополиния), указывающей место, где необходимо остановиться, выполняя требование знака 2.5 «Движение без остановки запрещено». Без знака 2.5 данная разметка не применяется. 1 2 3 В этой ситуации применяется пополосное регулирование: движение по каждой полосе проезжей части регулируется отдельным светофором, расположенным над ней. Стрелки на всех сигналах светофоров указывают направления, в которых разрешено движение с полосы (п. 6.3). В данном случае движение прямо разрешено только грузовому автомобилю. 1 2 3 Продолжая движение на перекрестке по главной дороге и выполняя при этом поворот направо, Вы обязаны включить указатели правого поворота даже при отсутствии других ТС (п. 8.1). 1 2 Знак 5.15.5 «Конец полосы» информирует об окончании полосы. Следовательно, водителю легкового автомобиля приходится перестраиваться на левую полосу, а при перестроении он должен уступить дорогу грузовому автомобилю, движущемуся в попутном направлении без смены полосы (п. 8.4). 1 2 3 Поскольку на данном участке дороги имеются трамвайные пути, расположенные слева на одном уровне с проезжей частью, разворот (при отсутствии трамвая) Вы должны выполнять с них по траектории Б (пп. 8.5 и 8.8). 1 2 3 На любых дорогах, если ТС не может развить скорость более 40 км/ч, необходимо двигаться только по крайней правой полосе (п. 9.5). 1 2 3 Поскольку Вы проезжаете перекресток по главной дороге (знак 2.1 «Главная дорога»), обогнать мотоцикл можно (п.11.4). 1 2 3 Правила разрешают Вам остановку ближе 15 м от указателя остановки маршрутных ТС только для посадки или высадки пассажиров при условии, что не создаются помехи движению маршрутных ТС (п. 12.4). 1 2 3 4 Несмотря на разрешающий движение сигнал светофора, Вы обязаны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, движущемуся по пересекаемой дороге (п. 3.2). Перед встречным грузовым автомобилем Вы имеете преимущество, так как он поворачивает налево (п. 13.4). 1 2 3 В данной ситуации Вы должны уступить дорогу как пешеходу, переходящему ее по нерегулируемому пешеходному переходу (п. 14.1), так и пешеходам справа, переходящим проезжую часть, на которую Вы поворачиваете на перекрестке (п. 13.1). 1 2 3 На данном перекрестке неравнозначных дорог легковой автомобиль, так же как и Вы, находится на главной дороге (знак 2.1 «Главная дорога»), поэтому, разворачиваясь, Вы должны уступить ему дорогу (п. 13.12). По отношению к грузовому автомобилю Вы пользуетесь преимуществом, так как он находится на второстепенной дороге (п. 13.9). 1 2 3 4 В жилой зоне движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В такой зоне Правила запрещают учебную езду, стоянку с работающим двигателем, а также сквозное движение (п. 17.2). 1 2 3 При буксировке на жесткой сцепке расстояние между транспортными средствами должно быть не более 4 м (п. 20.3). 1 2 3 4 Эксплуатация ТС запрещается, если загрязнены внешние световые приборы (Перечень, п. 3.3), регулировка фар не соответствует установленным требованиям (Перечень, п. 3.2), на световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора (Перечень, п. 3.4), на ТС спереди установлены световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого (Перечень, п. 3.6). Следовательно, эксплуатация ТС с установленными спереди световыми приборами с огнями оранжевого цвета разрешается. 1 2 3 Занос на скользкой дороге может возникнуть из-за резкого поворота рулевого колеса. В этом случае необходимо быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса и, не дожидаясь прекращения скольжения, опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения автомобиля. 1 2 3 Сердце человека располагается в середине грудной клетки — за грудиной, на два пальца выше ее мечевидного отростка (треугольная кость, которой заканчивается грудина). Давление проводится обеими руками, выпрямленными в локтевых суставах. Основание ладони одной руки накладывается на середину грудной клетки на два пальца выше мечевидного отростка, вторая рука накладывается сверху, пальцы обеих рук берутся в замок, большие пальцы рук указывают на подбородок и живот. Для профилактики переломов грудины и ребер надавливания должны проводиться без резких движений. Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 5 1 / 20 1 2 3 2 / 20 1 2 3 4 3 / 20 1 2 3 4 / 20 1 2 3 5 / 20 1 2 3 6 / 20 1 2 3 7 / 20 1 2 3 8 / 20 1 2 3 9 / 20 1 2 3 10 / 20 1 2 3 4 5 11 / 20 1 2 3 12 / 20 1 2 3 4 13 / 20 1 2 3 14 / 20 1 2 3 15 / 20 1 2 3 16 / 20 1 2 3 17 / 20 1 2 3 18 / 20 1 2 3 19 / 20 1 2 3 20 / 20 1 2 3 Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

0% 0 Билет № 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Facebook Twitter VKontakte 0% Начать заново

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